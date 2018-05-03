Москва, 3 мая, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров, арестованный по обвинению в крупном хищении, останется под стражей. Такое решение сегодня, 3 мая, принял Мосгорсуд, оставив ранее избранную меру Лефортовским судом Москвы меру пресечения подозреваемому без изменения.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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На изменение меры пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест настаивала сторона защиты Хачатурова. Однако суд жалобу адвоката не удовлетворил. Против высказался гособвинитель и следователь. Последний заявил, что Хачатуров пытался скрыться от следствия и выехать на территорию Украины, пишет газета «Коммерсантъ».

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На сегодняшнем заседании прокурор Фарида Юсупова сообщила, что Сергею Хачатурову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата).

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент группы «Росгосстрах» Сергей Хачатуров — брат бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данилы Хачатурова — обвиняется в хищении имущества на сумму более 1 млрд рублей. В апреле по решению суда он был помещён под арест.