Москва, 7 мая, 2018, 05:27 — ИА Регнум. Распространение лжи, в том числе и в соцсетях, предлагают карать административными наказаниями. Стоит ли лечить симптом, не обращая внимания на следствие, рассказывает автор ИА REGNUM Григорий Ванин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гримасы свободы слова

Слухи о готовящемся усилении ответственности за распространение лжи вызвали бурное обсуждение, в котором приняли деятельное участие и простые граждане, и эксперты. Мнения разделились в основном по признаку политических пристрастий — либерально настроенный контингент уверен, что от возрастания количества и процентного содержания лжи в СМИ ничего плохого не предвидится. Во всяком случае так можно понять их желание защитить прежде всего «свободу слова», которую уже трудно упоминать без кавычек, настолько она зачастую превращается в свободу чего угодно.

Из лагеря крайних противников вседозволенности раздаются требования поднять планку вплоть до уголовной ответственности. Велика и прослойка умеренных, высказывающихся за недопустимость преследования за авторское видение. Стоит отметить, что многие из высказавшихся забывают о главном регуляторе в отношении лжи, которым являются моральные ценности. Только можно ли измерить их до того, как по Сети понесется очередная преступная ложь, зачастую угрожающая жизни людей. Или надо не измерять, а просто восстанавливать в масштабах страны?

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