Красноярск, 3 мая, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Логика правительства Дмитрия Медведева понятна, но совершенно несправедлива и не соответствует интересам большинства населения нашей страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сегодня, 3 мая, выразил политолог, первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв, комментируя заявление премьер-министра РФ о том, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев

По мнению Андрея Селезнёва, Дмитрий Медведев, делая подобные заявления, руководствуется тем, что в существующих социально-экономических отношениях решить проблемы страны без повышения пенсионного возраста невозможно.

«Однако если говорить о том, как сохранить социальные гарантии наших граждан, и пенсионные накопления в том числе, то требуется глобальное изменение подходов к экономической ситуации по всей стране, в том числе введение прогрессивной шкалы налогообложения, возвращение из офшоров предприятий и так далее. Безусловно, нынешнее правительство России не готово пойти на такие шаги, так как это задевает экономические интересы тех групп и слоёв, которые оно, собственно говоря, и защищает сейчас. Например, оно обслуживает интересы крупных производителей, ориентированных на западные рынки. Логика правительства Медведева понятна, и она, на мой взгляд, совершенно несправедлива и не соответствует интересам большинства населения нашей страны. Пока правительство Медведева находится у власти, что-либо изменить в этой ситуации невозможно», — считает Селезнёв.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России. При этом, по его словам, уже проведена «достаточно серьёзная» экспертиза «всех этих вопросов».

«Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу так или иначе государству придётся принимать», — подчеркнул Медведев, добавив, что это нужно делать, руководствуясь суммой факторов, аккуратно, «на базе консультаций с экспертным сообществом».

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Напомним, в настоящее время в России пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет. По данным Пенсионного фонда РФ, в 2018 году в России средний размер страховой пенсии по старости составляет 14 151 руб., социальной пенсии — 9062 руб.

Напомним также, согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте правительства РФ, Дмитрий Медведев за 2017 год заработал 8 565 296,33 руб.

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