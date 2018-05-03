В Ярославле разработают схему развития ливневой канализации
Ярославль, 3 мая, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует разработать схему отведения поверхностных сточных вод на перспективу до 2030 года. Она обойдется городским властям в 9,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Схему заказывает агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля. Согласно документации, схема развития ливневой канализации должна включать не только описание проблем, перспективы строительства новых сетей, но и создание финансовой модели затрат на обслуживание «ливневки». Не исключено, что она ляжет в основу тарифа для юридических лиц, пользующихся ливневкой.
Проблема ливневой канализации стоит в городе достаточно остро: во время крупных ливней ряд участков центра города скрывается под водой. Однако пока нет ясности, кто будет заниматься решением этих проблем. Муниципалитет Ярославля проголосовал за передачу имущества ливневой канализации в ведение региональных властей. Но в правительстве области заявили, что ливневая канализация не входит в сферу их полномочий.