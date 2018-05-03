Ярославль, 3 мая, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует разработать схему отведения поверхностных сточных вод на перспективу до 2030 года. Она обойдется городским властям в 9,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Откачка луж в Ярославле

Схему заказывает агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля. Согласно документации, схема развития ливневой канализации должна включать не только описание проблем, перспективы строительства новых сетей, но и создание финансовой модели затрат на обслуживание «ливневки». Не исключено, что она ляжет в основу тарифа для юридических лиц, пользующихся ливневкой.

Проблема ливневой канализации стоит в городе достаточно остро: во время крупных ливней ряд участков центра города скрывается под водой. Однако пока нет ясности, кто будет заниматься решением этих проблем. Муниципалитет Ярославля проголосовал за передачу имущества ливневой канализации в ведение региональных властей. Но в правительстве области заявили, что ливневая канализация не входит в сферу их полномочий.