Москва, 3 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В Москве 9 мая в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в небо запустят более 10 тыс. фейерверочных выстрелов, сообщает 3 мая пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют

По данным оборонного ведомства, в праздник применят более 75 видов фейерверочных изделий, которые обеспечат свыше 550 цветов и оттенков, особую яркость, искристость, красочность и высоту раскрытия фейерверочных куполов, высота которых достигает 350 метров.

«Салютные установки будут работать на 15 площадках столицы, на шестнадцатой будут размещены пушки ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении. — Они обеспечат шумовое сопровождение, дав 30 залпов. Их работу москвичи и гости столицы смогут наблюдать на Поклонной горе».

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Отмечается, что для их запуска будут применены салютные установки четырех калибров — 105 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм. В настоящее время военнослужащие заряжают салютные установки.

Праздничный артиллерийский салют начнется в 22:00 мск и продлится 10 минут. Ранее военные отработали слаженность и синхронность действий в ходе производства салюта, а также провели устойчивость сигналов радиооборудования, обеспечивающие одновременные залпы по всей Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на улицах и площадях ко Дню Победы разместят портреты ветеранов Великой Отечественной войны и кадры военной хроники и парада Победы 1945 года.

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