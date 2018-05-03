Вильнюс, 3 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Министерство финансов Литвы подготовило программу стабильности Литвы на 2018 год, которую утвердило правительство, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 мая, в канцелярии правительства. В программе намечены вехи фискальной политики Литвы на 2018−2021 годы — планируется каждый год стремиться к профициту сектора власти, который в среднем достигал бы 0,5% от ВВП, и укреплять планирование трехлетнего бюджета.

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«Внутренние вызовы и внешние риски усиливают потребность в ответственном управлении общественными финансами, искать внутренние ресурсы для выполнения важных работ и откладывания средств на черные времена. Программа отражает эти направления, сейчас самое главное — реализовать то, что в ней намечено», — сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Власти отмечают следующую динамику экономики Литвы: фиксируется рост инфляции, а напряжение на рынке труда остается. Это все означает, что необходимо формировать профицит бюджетов сектора власти и накапливать фискальные резервы. «Важно не потратить все средства, потому что некоторые из них временные, и Литва не будет их получать в не такие хорошие для экономики времена», — пояснили в минфине, подразумевая скорое окончание дотаций ЕС.

В 2020 году в структуре населения Литвы начинаются значительные перемены: начинает расти число жителей старше 65 лет (на 1,3% в год, или на 8 тыс. в год), и в то же самое время уменьшается число трудоспособных жителей в возрасте 15−64 лет (на 2,3%, или на 36,6 тыс.). Это означает, что по мере старения общества будут расти потребности в средствах на пенсии, здравоохранение. Поэтому особенно важно копить фискальные резервы, особенно в бюджетах Фонда соцстраха (Sodrа) и Фонда обязательного страхования здоровья, считают в правительстве.

При подготовке бюджетов на 2019 год будут предприняты попытки добиться профицита сектора власти в размере 0,6% и не превышать установленный в Программе стабильности максимальный размер расходов государственного и муниципальных бюджетов и максимальный размер расходов, который позже, осенью 2018 года будет установлен сеймом.

Приоритет государства — укреплять систему бюджета среднего периода путем введения планирования трехлетнего бюджета согласно максимальному размеру расходов на три года.

При укреплении трехлетнего бюджета и планировании в 2018 году бюджетов сектора власти на 2019−2021 годы будет установлен потолок расходов на трехлетний период. Максимальный размер доходов устанавливается с учетом экономической и фискальной ситуации в стране и при соблюдении установленных правил фискальной дисциплины.

Утвержденная правительством программа стабильности Литвы на 2018 год отправлена Еврокомиссии. Она, оценив соответствие программы стабильности Пакту о стабильности и росте, представит выводы в мае.