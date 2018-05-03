Киев, 3 мая, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Оболонский районный суд Киева продолжит допрос свидетелей защиты по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене. Как пояснил сегодня, 3 мая, председательствующий судья Владислав Девятко, такое решение суд принял, руководствуюсь Европейской конвенцией о защите прав человека.

Kremlin.ru Виктор Янукович

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Суд отказал: повторного допроса Порошенко по делу Януковича не будет

Речь идёт о допросе представителя Крыма Андрея Никифорова по видеосвязи и руководителя службы охраны резиденции Януковича «Межигорье» в Киевской области Анатолия Кобылинкого, передают «Украинские новости».

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Ранее суд перешёл к стадии судебных прений. Адвокаты выступили против этого решения, посчитав его принятым под политическим давлением. Они заявили, что ещё допрошены не все свидетели стороны защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвинили по целому ряду статей, генпрокуратура Украины завершила в январе 2017 года. По версии обвинения, Янукович совершил государственную измену и якобы выступил на стороне пособников, развязавших против Украины агрессивную войну. Его также обвиняют в пособничестве посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия.

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В апреле 2017 года нынешний президент Украины Пётр Порошенко подписал поправки в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволяют провести заочный судебный процесс над Виктором Януковичем. В феврале 2018 года действующий глава государства в Оболонском суде Киева дал показания по делу о госизмене Виктора Януковича. Допрос проводился в режиме видеоконференции из администрации президента.

19 апреля Оболонский районный суд Киева внезапно перешёл от стадии допроса свидетелей к стадии судебных дебатов. Таким образом, судьи не стали допрашивать ключевых свидетелей стороны защиты — бывшего главу МВД Виталия Захарченко, бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка, бывшего Генпрокурора Украины Виктора Пшонку, бывшего главу Минобороны Украины Павла Лебедева, экс-руководителя администрации президента Андрея Клюева .В знак протеста защита свергнутого президента Украины покинула заседание суда.