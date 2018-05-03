Ярославль, 3 мая, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Утром 3 мая в самом центре Ярославля, на площади Богоявления у входа в музей-заповедник был замечен молодой лось. Информацию, размещенную в социальных сетях, корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в единой дежурно-диспетчерской службе мэрии. Животное попало на камеры видеонаблюдения.

Ярославский музей-заповедник

Около 4 утра лось подошел к входу в Ярославский музей-заповедник. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

«Сейчас у самок идет отел и они отгоняют от себя приплод прошлого года. Годовалые лоси дезориентированы, бывают заходы в населенные пункты. Это дикое животное и оно опасно в любом случае. Есть у нас любители хлебушком покормить, водичкой попоить. Это очень опасно, поскольку лось атакует передними копытами и может лягнуть очень сильно», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Одну из центральных площадей города лось покинул самостоятельно, происшествий с его участием не зафиксировано.