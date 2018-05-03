Санкт-Петербург, 3 мая, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Во время репетиций парада в честь Дня Победы, проходящих на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, наблюдателей удивили повязки правофланговых пешего строя подразделений МВД России, участвующих в параде. Сочетание этих повязок с темной униформой вызвало у особо впечатлительных очевидцев неприятные ассоциации.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники парадных расчетов на репетиции военного парада в Петербурге

Напомним, репетиции парада в Петербурге проходят, начиная с 22:00, чтобы создавать как можно меньше неудобств для городского движения. Последняя вечерняя репетиция состоится 4 мая. На 7 мая назначена генеральная репетиция парада, которая начнется в 10 утра, как и сам парад в День Победы.

Во время репетиций парада на рукавах правофланговых подразделений из состава учебных заведений МВД РФ были закреплены нарукавные повязки красного цвета, на которых в белый круг черной цифрой вписан номер шеренги.

Некоторым пользователям социальной сети Instagram это напомнило повязки, которые использовали германские нацисты, хотя, разумеется, никаких запрещенных символов на фотографиях с репетиций нет и быть не могло.

«Это женское подразделение гитлерюгенда?», — нервно отреагировал один из пользователей на фотографию с Дворцовой площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники репетиции военного парада в Петербурге

Как отмечает ИА REGNUM, согласно Уставу внутренней службы Вооруженных сил РФ, «нарукавная повязка изготавливается полужесткой, из красной ткани, длиной 30−40 см и шириной 10 см».

«На повязку наносится белой краской или нашивается из белой материи соответствующая надпись», — гласит Устав.

Впрочем, здесь идет речь о нарукавных повязках лиц суточного наряда. Описаний повязок правофланговых при прохождении войск торжественным маршем в соответствующем Уставе гарнизонной и караульной служб ВС РФ не обнаружено.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники парадных расчетов на репетиции парада в Петербурге

Однако предлагаемые изготовителями нарукавные повязки парадного расчета (с цифрами) сделаны по описанному выше принципу — белые надписи на красном фоне.

Поэтому повязки, используемые во время петербургских репетиций парада сотрудниками МВД, выглядят не соответствующими воинским уставам. Но в данном случае речь и не идет о военнослужащих.

Будут ли эти же повязки использоваться во время самого парада в День Победы 9 мая, пока неизвестно.