Вена, 3 мая, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Визит канцлера Австрии Себастьяна Курца в Москву 7 мая не состоится из-за нехватки времени, такую причину назвал представитель ведомства федерального канцлера Свен Вагнер.

European People's Party Себастьян Курц

«Я могу вас проинформировать, что федеральный канцлер не примет участия в церемонии инаугурации российского президента из-за отсутствия времени», — цитирует РИА Новости Вагнера.

Добавим, лидеры иностранных государств обычно не приглашаются на церемонии инаугурации, однако на мероприятии, как правило, присутствуют представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти России, а также представители религиозных конфессий, иностранные дипломаты и другие категории участников.

Выборы президента Российской Федерации прошли 18 марта 2018 года. Владимир Путин одержал убедительную победу, получив голоса 76,69% избирателей. Церемония инаугурации пройдет в Москве 7 мая.

Выступая 23 марта с обращением к гражданам РФ, Путин сообщал, что видит «колоссальную ответственность перед избирателями, перед страной», а всё, о чём я шла речь «в ходе предвыборной кампании, должно быть сделано».

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