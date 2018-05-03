Чебоксары, 3 мая, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — «реакция на падение экономики России». И правительство Дмитриева Медведева готово идти на «антигуманные, антинародные и противозаконные меры», чтобы сократить расходы. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политики, комментируя заявление российского премьера о том, что пора обсуждать с законодателями повышение пенсионного возраста.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

Депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ), представляющий Марий Эл, считает, что заявление Медведева — «реакция на падение экономики России».

«Тот, кто живёт в реальной стране, видит происходящее вокруг — заброшенные заводы, заросшие поля, безработицу. И понимает, что изначально проблема не в пенсионерах, а в отсутствии доходной части. И вместо того, чтобы развивать экономику, правительство придумывает средства для того, как уменьшить доходную часть. Повышение пенсионного возраста — реакция на падение экономики России», — полагает Сергей Казанков, отмечая, что доходы жителей страны падают «уже 42 месяца подряд», поэтому власти ищут, «на чём и на ком бы ещё сэкономить».

Говоря о повышении продолжительности жизни, правительство умалчивает о том, что «по статистике, 40% мужчин не доживает до пенсионного возраста».

«При этом они всю жизнь платили налоги. При таком подходе до выхода на пенсию смогут дожить ещё меньше жителей страны, а правительство в очередной раз сэкономит на людях», — говорит парламентарий.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что «было давно понятно», что пенсионный возраст повысят — правительство «просто выжидало удобного политического момента».

"Конечно, накануне выборов такой антинародный шаг никто бы не рискнул сделать, даже заикнуться об этом, хотя желание у чиновников есть. И желание большое. Но выборы в Госдуму прошли, президента выбрали, теперь у чиновников руки развязаны. И под предлогом того, что продолжительность жизни растёт, что работающих становится всё больше и больше, будут идти бить по самым беззащитным и обездоленным — старикам. Пополнять за их счёт бюджет и выправлять экономическую ситуацию. И это противозаконная, антигуманная мера. Вопрос лишь в том, позволит ли это сделать президент?» — говорит лидер чувашского отделения «Патриотов России».

Владислав Солдатов также полагает, что накануне смены правительства премьер-министр Дмитрий Медведев готов идти на непопулярные меры, чтобы удержать свой пост.

«Кулуарные договоренности, несомненно, уже есть. Скорее всего, он будет переназначен, так как на первом этапе порой нужны лица, которые будут принимать антинародные решения, а затем на них можно было бы «свалить» всю вину. Медведев годится как раз на то, чтобы первое время побарствовать», — считает Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне майских праздников премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России. По его словам, «мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», и «решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать».

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