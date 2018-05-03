Москва, 3 мая, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Рубль 2 мая продолжил отступление и в моменте отметился на минимумах 11 апреля в паре с долларом, который впоследствии обосновался немногим ниже психологического уровня 64 рублей, набрав около 1,5%. Евро/рубль вела себя несколько скромнее, но подорожала на 0,7%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«На рынке нефти присутствует некоторая нервозность, которая весьма болезненно отражается на поведении нашей валюты в период, когда геополитика сделала ее гораздо уязвимее к внешним раздражителям, которые ранее не оказывали такого воздействия», — пояснил эксперт.

На эту обстановку накладывается эффект сильного доллара, что только усугубляет положение рубля. К слову, американская валюта, немного дрогнув, продолжила укрепление после вчерашнего решения ФРС США, в котором не содержалось никаких заявлений, способных охладить ожидания относительно июньского повышения ставки регулятором.

«Несмотря на то, что такой сценарий уже практически полностью заложен в цены, сам по себе он негативен для развивающихся рынков и рисковых активов в целом», — отметил Ковалев.

Американский минфин продлил сроки избавления от активов «Русала» с 7 мая до 6 июня, но это не принесло облегчения российской валюте, продолжающей страдать от отношений России с Западом, которые по-прежнему оставляют желать лучшего и вряд ли «потеплеют» в обозримом будущем.

По его мнению, этот фактор остается главным препятствием для привлечения былого спекулятивного интереса к рублю и отечественным активам.

«В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может предпринять новые попытки пробоя уровня 64 рублей, хотя 3 мая вероятен локальный откат на фоне отступления «американца» на международной арене. Рублю необходимо отправить доллар под отметку 63,20, чтобы снизить медвежьи риски», — считает эксперт.

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