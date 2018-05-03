Вильнюс, 3 мая, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Ассоциация инвестиционных и пенсионных фондов Литвы, предварительно оценив предлагаемую правительством Литвы реформу пенсионной системы, отмечает, что планируемые изменения означают для работников тысячные личные потери и потери в размере около 2 млрд евро в целом, сообщили ИА REGNUM в ассоциации. По мнению ассоциации, власть не защищает интересы работников и может усугубить их ситуацию.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Кроме того, ассоциации не хватает оценки, не будут ли противоречить предлагаемые поправки решениям Конституционного суда, согласно которым нужно восстановить обусловленные решениями прежней власти потери участников пенсионных фондов II ступени.

По подсчетам ассоциации, если будут игнорировать законные ожидания людей, с самого начала участвующих в пенсионных фондах II ступени, и будет изменена формула накоплений, каждый житель, который сам со своими средствами участвует в накоплении, получает среднюю зарплату и участвует в системе накопления с самого начала, потеряет около 5 тыс. евро.

Если молодой человек, который пришел на рынок труда в этом, 2018 году, получает среднюю зарплату и решил копить на пенсию в нынешних условиях, которые со следующего, 2019 года планируется изменить, накопленные на старость сбережения будет примерно на 8−9 тыс. евро меньше, чем если бы он получил, если бы система не изменилась.

В целом личные накопления будущих пенсионеров могут сократиться примерно на 2 млрд евро, и это в будущем может стать немалой проблемой как для них самих, так и для госбюджета, считают в ассоциации.

«Мы оцениваем установки предлагаемой пенсионной реформы, опираясь на предпосылку, что сейчас человек копит по формуле 2+2+2, что для него с 2020 года переводы на накопление из уплачиваемого Фонду соцстраха налога вырастут до 3,5%, а формула будет изменена на 3,5+2+2. К сожалению, результат очевиден: после изменения условий накоплений работающий человек накопит значительно меньше и будет больше зависеть от ограниченных возможностей госбюджета и Фонда соцстраха. Это не социальный контракт, как правительство пытается представить обществу, это дымовая завеса», — говорит президент ассоциации Шарунас Рузгис.

Еврокомиссия, Организация экономического сотрудничества и развития, Центробанк Литвы и другие эксперты прогнозируют, что по мере старения общества будет уменьшаться и число работающих жителей, а число пенсионеров, которых они будут содержать, будет только увеличиваться.

По оценке ассоциации, предполагается, что за 10 лет число работающих жителей в Литве сократится от 1,35 млн до 1,06 млн, а число жителей пенсионного возраста вырастет от 0,55 млн до 0,62 млн.

Соответственно, за 20 лет число работников может составить только 0,88 млн, а пенсионеров будет 0,67 млн. Если все остальные условия останутся прежними, только из-за демографии через 10 лет пенсии сократятся на 30%, через 20 лет — на 50%.

Чтобы сохранить нынешнее соотношение зарплат и пенсий, которое и так будет сокращаться, доходы Фонда соцстраха за 10 лет нужно увеличить на 43%, а за 20 лет — почти в два раза. Если считать по нынешним деньгам, когда доходы Фонда соцстраха сейчас составляют 3,7 млрд евро, если дефицит будет покрываться взятыми взаймы средствами, через 10 лет придется брать взаймы по 1,6 млрд евро ежегодно, через 20 лет — по 3,2 млрд ежегодно.

«Пенсионные фонды II ступени переназначены для того, чтобы люди как можно больше скопили на пенсию, а ноша, приходящаяся на долю Фонда соцстраха, со временем уменьшалась. Похоже, что с помощью предлагаемой пенсионной реформы основы этой системы планируется не укрепить, а вывести из баланса, несмотря на реальную угрозу, что уже через 10 лет Фонду соцстраха для покрытия дефицита понадобится более 1,5 млрд евро. Установки пенсионной системы не охватывают и не отражают будущих финансовых возможностей государства. Кроме того, одностороннее игнорирование законных ожиданий трудящихся не только снижает доверие к государству, это еще для каждого копящего жителя обуславливает конкретные финансовые потери», — говорит Рузгис.

Ассоциация обращает внимание на новейшие данные Евростата, что домашние хозяйства Литвы наряду с Кипром и Латвией попадают в число тех, кто накапливает меньше всего. Между тем больше всего копится в Люксембурге, Швеции и Германии.

«Финансовая грамотность в стране растет, и осознание того, что нужно копить и откладывать, тоже растет. Но если оценивать то, что доходы домашних хозяйств небольшие, и что они расходуются на существенные нужды, конечно, делать это трудно. В установках пенсионной реформы эта печальная ситуация людей трудоспособного возраста никак не отражается, их интересы не защищаются. Это заставляет сомневаться во всесторонности реформы», — сказал президент ассоциации.