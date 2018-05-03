Москва, 3 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв уверен, что решение Украины о прекращении участия страны в СНГ носит символический характер, и объяснил, почему отказ Украины от СНГ — это решение в пользу нецивилизованного развода.

Zampolit.com Константин Косачев

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении участия страны в СНГ.

«Большинство украинских инициатив, законопроектов и деклараций последнего времени носит не практический, а символический характер. И чем меньше реальных изменений к лучшему для простых людей, тем больше власть вбрасывает звонких решений, которые самих проблем не решают, но помогают отвлечь от них внимание», — отметил Косачёв в соцсети.

Так, напомнил сенатор, было с многострадальным «безвизом» с ЕС, со всевозможными актами, в которых говорится о «российской агрессии» (как раньше об «АТО», но потом поняли, что «агрессия» выгоднее), с законом о реинтеграции Донбасса, с переименованиями городов и улиц, со сносом памятников, с борьбой с советской символикой и с российскими телепрограммами и многим другим.

Шоу «Украина выходит из СНГ» длится уже довольно давно, указал парламентарий, еще 19 марта 2014 года послемайданная власть объявила о начале процедуры выхода, о чем якобы также имелось решение СНБО, тогда же Украина приостановила председательство в Содружестве и более не платила членские взносы.

«Однако считать, что Украина была вне СНГ и, как говорят украинцы, не может выйти оттуда, куда не входила, некорректно», — констатирует Косачёв.

Он напомнил, что Украина является государством-основателем и государством-участником СНГ, так как ее президент подписал 8 декабря 1991 года знаменитое Соглашение между Белоруссией, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной о создании Содружества Независимых Государств.

«Приостановить для себя это Соглашение можно, уведомив других участников за год (Ст.10). При этом Украина, кстати, приостановит и действие Статьи 5 Соглашения: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества», — отметил сенатор.

Однако Украина не ратифицировала Устав СНГ, а потому и не обрела статуса члена Содружества (наряду с Туркменией).

«Но это не значит, что механизм СНГ не работал для Украины, причем с немалой выгодой для нее. Ведь СНГ — это не одна Россия, которой уже не знают, как еще «насолить» в Киеве, а множество государств, унифицировавших отношения друг с другом для удобства, прежде всего, граждан, бизнеса, транспорта, работы различных государственных служб и тому подобное. Если разорвать многосторонние соглашения, придется все это прописывать с каждым государством в отдельности», — указал законодатель.

«Совершенно не случайно президент России В. В. Путин сказал в свое время, что если в Европе страны ЕС совместно работали для объединения, то «СНГ создавалось для цивилизованного развода». Поэтому отказ Украины от СНГ — это отказ от цивилизованного развода в пользу нецивилизованного. Что, впрочем, уже не удивляет в нынешней Украине», — заключил Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому внешнеполитическому ведомству подготовить предложения об отзыве представителей республики из координационных органов СНГ.