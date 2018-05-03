Оренбург, 3 мая, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Население России может массово выйти на улицы с протестами, если на федеральном уровне будет принято решение об увеличении пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков.

stevepb Старость. Трость

Он отметил, что если правительство заявило о готовности рассматривать этот вопрос на законодательном уровне, то само население не готово к такому повороту, несмотря на то, что тема обсуждается уже несколько лет.

Одновременно Чирков заметил, что рано или поздно повышать пенсионный возраст придётся. К этому и готовят население России. Однако сейчас неблагоприятное время для обсуждения этой болезненной темы, считает эксперт.

«Уровень жизни людей далёк от нормального. Пожилые люди работают на последних силах, даже в пенсионном возрасте, поскольку пенсии очень маленькие», — сказал лидер оренбургских профсоюзов.

По его словам, повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы. Кроме того, маленькие размеры заработных плат не обеспечат больших пенсий. Наконец, если правительство решится на эту пенсионную реформу, то такие действия только осложнят и без того напряжённую ситуацию в стране, считает эксперт.

Депутат заксобрания Оренбургской области («Справедливая Россия») Владимир Фролов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что готовность правительства к пенсионной реформе продиктована лишь желанием сократить число пенсионеров, а пояснение, что увеличение пенсионного возраста необходимо из-за увеличения продолжительности жизни, необоснованно.

Депутат заксобрания Оренбуржья Максим Амелин (КПРФ) заявил, что коммунисты категорически против такой реформы, а правительство, заявляя об увеличении продолжительности жизни населения, лукавит. На самом деле в России массовое недожитие людей до пенсии.

Владимир Фролов подчеркнул, что оренбургское отделение «Справедливой России» выйдет с протестом на улицы региона, если правительство РФ примет решение о повышении пенсионного возраста.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что на федеральном уровне чиновники готовы обсуждать вопрос повышения пенсионного возраста с законодателями. Об этом он сказал 28 апреля в программе «Вести в субботу».

По его словам, предварительные экспертизы показали, что вопрос уже можно предлагать законодателям для обсуждения.