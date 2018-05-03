Повышение пенсионного возраста: ожидания массовых протестов
Оренбург, 3 мая, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Население России может массово выйти на улицы с протестами, если на федеральном уровне будет принято решение об увеличении пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков.
Он отметил, что если правительство заявило о готовности рассматривать этот вопрос на законодательном уровне, то само население не готово к такому повороту, несмотря на то, что тема обсуждается уже несколько лет.
Одновременно Чирков заметил, что рано или поздно повышать пенсионный возраст придётся. К этому и готовят население России. Однако сейчас неблагоприятное время для обсуждения этой болезненной темы, считает эксперт.
«Уровень жизни людей далёк от нормального. Пожилые люди работают на последних силах, даже в пенсионном возрасте, поскольку пенсии очень маленькие», — сказал лидер оренбургских профсоюзов.
По его словам, повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы. Кроме того, маленькие размеры заработных плат не обеспечат больших пенсий. Наконец, если правительство решится на эту пенсионную реформу, то такие действия только осложнят и без того напряжённую ситуацию в стране, считает эксперт.
Депутат заксобрания Оренбургской области («Справедливая Россия») Владимир Фролов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что готовность правительства к пенсионной реформе продиктована лишь желанием сократить число пенсионеров, а пояснение, что увеличение пенсионного возраста необходимо из-за увеличения продолжительности жизни, необоснованно.
Депутат заксобрания Оренбуржья Максим Амелин (КПРФ) заявил, что коммунисты категорически против такой реформы, а правительство, заявляя об увеличении продолжительности жизни населения, лукавит. На самом деле в России массовое недожитие людей до пенсии.
Владимир Фролов подчеркнул, что оренбургское отделение «Справедливой России» выйдет с протестом на улицы региона, если правительство РФ примет решение о повышении пенсионного возраста.
Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что на федеральном уровне чиновники готовы обсуждать вопрос повышения пенсионного возраста с законодателями. Об этом он сказал 28 апреля в программе «Вести в субботу».
По его словам, предварительные экспертизы показали, что вопрос уже можно предлагать законодателям для обсуждения.