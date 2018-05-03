Киев, 3 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины не прекращала сотрудничество с Вашингтоном по делу против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Каких-либо обращений о помощи в расследовании от спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера в ведомство не поступало. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель генпрокурора Евгений Енин.

DonkeyHotey Пол Манафорт

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«Откровенно удивлён последней публикацией в The New York Times относительно приостановки сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорту. Хочу надеяться, что речь идёт о банальной ошибке в переводе, поскольку ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идёт», — написал Енин.

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Напомним, ранее в The New York Times появился материал, в котором говорилось о приостановлении следствия по четырём делам, связанных с бывшим главой избирательной кампании Трампа Полом Манафортом. Отмечалось, что Киев прекратил сотрудничество с США по этому вопросу из-за поставок на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin. По данным издания, украинские чиновники просто «боятся оскорбить Трампа» и потерять финансовую и военную помощь США.

«Никаких «запретов» исполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует в природе», — заявил заместитель генпрокурора, добавив, что ни американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, в ГПУ ни с какими запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались.

«То есть и «запрещать» не было в принципе», — добавил Енин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 года бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт был отправлен под домашний арест. Политику предъявили обвинения по 12 статьям. Он обвиняется в заговоре против США, сговоре для отмывания финансов и незаконном получении десятков миллионов долларов за лоббирование интересов Украины с 2006 по 2015 год и сотрудничестве с Виктором Януковичем.