Мюнхен, Германия, 5 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Действия нового премьер-министра Баварии Маркуса Сёдера, направленные на популяризацию христианского прошлого Германии, вызвали ажиотаж и шумное обсуждение. Что означает его жест, связанный с установкой христианских крестов в официальных приемных Баварии, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Bayern.de Маркус Сёдер

Представитель ХСС Сёдер спровоцировал острую политико-религиозную дискуссию вокруг своей декларации «уважения к прошлому страны и традиции, ее сформировавшей». До сих пор Европа следовала направлению общественной мысли, в котором христианству не было места в публичном пространстве, а высказывания, подобные тем, что позволил себе Сёдер, считались минимум неприличными.

Представители «зеленых» и левых партий обвинили премьер-министра Баварии в «популизме и неконституционных действиях». Но приближающиеся выборы, которые должны пройти в Баварии в октябре, могут показать серьезную поддержку действиям, направленным на уважение к традиции и религии. Почему-то теперь принято считать это чуть-ли не «правым уклоном», но почему в стране, где 76% населения считают себя католиками, такой маневр не может быть правомочен?

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