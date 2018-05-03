Киев, 3 мая, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Новыми блюдами «по стандартам НАТО» для украинских военных похвастался 3 мая президент Украины ПетрПорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Facebook.com/petroporoshenko/ Крекеры и шоколадки

Украинский президент разместил фотографии различных блюд: супов, крекеров, плиток шоколада, каш, которыми теперь будут питаться украинские военные в зоне ведения боевых действий в Донбассе. Порошенко не забыл уточнить, что шоколадки и крекеры приготовлены «по стандартам НАТО».

Президент отметил, что новый рацион рассчитан на все семь дней недели, то есть каждый день украинские солдаты и офицеры будут получать новые «натовские» блюда.

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«В усиленном меню первое и второе блюдо, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе и тому подобное», — написал Порошенко.

Он также добавил, что ранее ничего подобного не было в украинской армии, а теперь питание «полноценное, качественное и сбалансированное».

Напомним, Украина стремится всеми способами стать членом Североатлантического альянса. И хотя реформы внутри минобороны Украины идут не совсем успешно, а в самом альянсе ничего, кроме обещаний, Киеву не предлагают, тем не менее вступление в НАТО уже закреплено законодательно на Украине как «интерес национальной безопасности».