Москва, 3 мая, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Законопроект о «налоге на тунеядство» разработал депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия»).

Бен Шан. Безработные. 1938

Парламентарий предлагает неработающим дееспособным гражданам самим отчислять в Пенсионный фонд для формирования будущей пенсии 22% от минимального размера оплаты труда, в Фонд социального страхования — 2,9%, а в Фонд обязательного медицинского страхования — 5,1% от МРОТ, пишет «Российская газета».

По данным Росстата, в России официально работают почти 72 млн человек, или 65,2% от трудоспособного населения, около 18 млн человек трудоспособного возраста не имеют официальной работы без каких-либо на то причин, то есть находятся в «серой зоне».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает за введение взноса за пользование социальной инфраструктурой для неработающих граждан. По оценкам главы Минтруда Максима Топилина, размер взноса может составить около 20 тыс. рублей.

В феврале 2017 года вице-премьер Ольга Голодец на Инвестфоруме в Сочи заверила, что правительство России не обсуждает тему введения налога на официально неработающих граждан.

Вместе с тем председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский ранее не исключил дополнительных мер по легализации не платящих налоги самозанятых граждан. Одной из таких мер может быть лишение официально неоформленных самозанятых граждан полноценной пенсии, считает он. Таким образом, по словам сенатора, государство не будет заставлять такую категорию граждан платить налоги и взносы, но при отсутствии официального стажа они смогут претендовать только на минимальную пенсию по старости (8 тыс. рублей). Еще одной мерой, которая повлияет на решение граждан, может стать ограничение на выезд из страны.