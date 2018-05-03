Москва, 3 мая, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В Сирии потерпел крушение российский военный самолет Су-30СМ, погибли оба пилота, сообщает Минобороны РФ.

Alex Beltyukov Сухой Су-30СМ

Инцидент произошел 3 мая около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря. Истребитель Су-30СМ потерпел крушение при наборе высоты.

По предварительным данным, причиной крушения стала птица, попавшая в двигатель машины. Огневого воздействия по самолету, уточнили в Минобороны РФ, не было.

Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли, подтвердили в военном ведомстве.