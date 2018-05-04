Киев, 4 мая, 2018, 07:12 — ИА Регнум. В преддверии т.н. большой приватизации, которая должна начаться на Украине в этом году, и.о. главы украинского Фонда госимущества Виталий Трубаров объявил о завершении разработки правил, по которым будут привлекаться советники для приватизации крупных активов. Об этой новости и о других последних событиях украинской экономики пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Согласно новым правилам, советник — то есть тот, кто соглашается властям продавать госсобственность, — не может быть одновременно покупателем, а ограничения к нему относятся те же, что к самому покупателю. У советника расширяется круг задач, он обязан приводить бухотчетность предприятий к международным стандартам, заниматься анализом экономических, технических и финансовых показателей активов, реструктуризацией кредиторской задолженности, поиском потенциальных инвесторов. Иными словами, решать все стратегические менеджерские задачи.

Большая приватизация, суть массовая распродажа госпредприятий, анонсируется еще с 2015 года, но пока ничего не удалось продать. Главным образом потому, что потенциальные инвесторы не заинтересованы в украинских активах. Сейчас к приватизации определена 21 крупная компания, включая предприятия энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей, а в общей сложности к продаже запланировано порядка 900 объектов. Предполагается, что такая мера принесет бюджету миллиарды.

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