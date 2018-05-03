Новосибирск, 3 мая, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Закон о постепенном повышении пенсионного возраста будет первой реформой, которую будет продвигать новое правительство, считает новосибирский политолог Дмитрий Пучкин.

Beesmurf Старики

Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России.

Читайте также: Медведев: Пора обсуждать с законодателями повышение пенсионного возраста

«Предполагаю, этот закон будет внесён в Госдуму уже в июне и принят ещё до ухода на каникулы, дабы ввести его в действие с 2019 года. Этот проект наиболее долго обсуждался по сравнению с другими реформами, к тому же сложилась благоприятная конъюнктура для его бесконфликтного принятия. Власть решила свои выборные задачи и её не волнует возможное некоторое падение рейтинга, летом наименьшая протестная активность, системные партии, которые ранее протестовали по этому поводу и могли бы ныне выступить против него (КПРФ и СР) сейчас переживают не лучшие времена. Несистемная оппозиция изначально не проявляла интереса к этой тематике, поскольку среди людей, которых она затронет в ближайшее время (это россияне в возрасте от 50 до 58 лет) преобладают провластные настроения. У этой части граждан отсутствуют какие — либо независимые организации (НКО, политические движения), которые могли бы отстаивать их интересы. К тому же лето большинство из них традиционно проводит на садово-огородных работах», — отмечает эксперт.

Пучкин подчёркивает, что, учитывая негативный опыт, который был в середине нулевых годов при реализации решения о монетизации льгот, «федеральные, региональные и местные власти, скорее всего, примут целую программу по информационному сопровождению этой реформы, дабы минимизировать риски существенного повышения протестной активности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства Дмитрий Медведев, комментируя повышение пенсионного возраста, отметил, что правительство страны «на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне».