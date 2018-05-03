Чита, 3 мая, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Забайкалье в ближайшее время вряд ли улучшится. Согласно информации, поступившей от синоптиков, днем 4 мая и в течение суток 5 мая 2018 года на территории Забайкальского края ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

skeeze Огонь в лесу

Все работы с применением открытого огня запрещены, но учитывая то, что на сегодняшний день в регионе действует 10 лесных пожаров (в Каларском, Калганском, Могочинском, Тунгокоченском, Чернышевском, Хилокском, Читинском, Шилкинском районах), не исключено, что их площадь вырастет.

К примеру, известно, что на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда Забайкальского края в Тунгокоченском районе действует очаг возгорания, который возник из-за гроз (общая площадь составляет 4114 га). Но, по данным министерства природных ресурсов Забайкальского края, прогнозируемые затраты на его тушение превышают прогнозируемый вред, поэтому тушить его не будут.

Известно, что сейчас огнём охвачено 4758 га лесных угодий.

«Благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию 16 лесных пожаров в Читинском, Газимуро-Заводском, Калганском, Нерчинско-Заводском, Петровск-Забайкальском, Хилокском, Чернышевском, Шелопугинском районе ликвидированы на площади более 10 000 га», — говорится в официальном сообщении министерства.

В борьбе с огнём сейчас задействованы 150 человек и два вертолёта Ми-8. Напомним, в последних числах апреля площадь лесных пожаров в Забайкалье составляла более 11 тыс. га, тогда как число тех, кто участвует в их тушении, снизилось с 500 до 351 человека. О слабой подготовке к пожароопасному сезону уведомляла прокуратура Забайкальского края.