Париж, 3 мая, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Международная группа учёных смогла установить гены у розы, отвечающие за аромат, цвет и способность к многократному цветению. Об этом сообщается в журнале Nature Genetics.

werner22brigitte Розы

Исследователи провели изучение сорта Rosa chinensis, применив технологию секвенирования длинных последовательностей ДНК. В результате они получили одну из самых полных последовательностей генома растений.

Ранее учёные могли получить только неполные, либо трудно читаемые последовательности. Чтобы усовершенствовать технологию, им понадобилось около десяти лет.

Исследователи обнаружили более 36 тыс. генов, которые кодируют белки, а также биохимические пути, координирующие цвет и запах.

Отмечается, что результаты исследования внесут новые аспекты в разведении роз. Учёные рассчитывают, что можно будет менять вид цветов и сделать так, чтобы их запах держался дольше.

В будущем расшифровка генома может позволить внести изменения в гены и выводить более яркие и долговечные розы, обладающие более устойчивым ароматом.

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