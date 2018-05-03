Санто-Доминго, 3 мая, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Общественное мнение жителей Доминиканской республики, как и руководство страны, рассматривает установление дипломатических отношений с Китаем как позитивный и перспективный шаг для страны, сообщает агентство Prensa Latina 3 мая.

Mirex.gob.do На торжественной церемонии установления дипломатических отношений между КНР и Доминиканской республикой

Как заявили власти центральноамериканской страны, они уверены в позитивном характере такого соглашения, подписанного ради будущего страны. Вопрос установления отношений широко обсуждался в политическом и экономическом секторе страны с учетом, в первую очередь, потребностей, потенциалов и перспектив развития.

В заявлении властей отмечается, что Китай — вторая экономика мира, лидер в производстве и экспорте продукции, обладатель банковской системы с крупнейшими депозитами в мире, а также потребитель с постоянно растущими потребностями на продукцию в соответствии с нуждами его населения.

Доминиканское общественное мнение признает установление отношений с Китаем как очень позитивный и перспективный шаг.

Среди первых, кто отреагировал на это событие, была Постоянная конференция политических партий Латинской Америки и Карибского бассейна, согласно которой решение правительства является положительным и представляет собой исторический событие, которое открывает карибской стране возможности для бизнеса и плодотворного сотрудничества.

Главные бизнес-ассоциации страны приветствовали решение президента Данило Медины, потому что «они прекрасно понимают динамику мировой экономики и роль, которую Китай играет в качестве второй по величине экономики в мире».

Критичные голоса по поводу установления отношений между Китаем и Доминиканской республикой раздались из Вашингтона, поскольку ради шага навстречу Китаю доминиканцы должны были разорвать отношения с Тайванем.

Напомним, Пекин и Санто-Доминго подписали соглашение об установлении дипломатических отношений 1 мая в китайской столице. В торжественной церемонии приняли участие министр иностранных дел Китая Ван И и его доминиканский коллега Мигель Варгас.