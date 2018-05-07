Орел, 7 мая, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков был назначен на эту должность в качестве врио в октябре 2017-го. Как он сумел распорядиться своим политическим капиталом и сможет ли потеснить его кто-либо из конкурентов на выборах в сентябре 2018-го, рассказывает редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.

Марина Каширская ИА REGNUM День города в Орле

На фоне острого недовольства жителей действиями предшественника нынешнего губернатора казалось, что кредит доверия выписан ему гражданами надолго, — однако ничто не вечно, и кредит доверия по прошествии времени, не отмеченного никакими крупными свершениями, начал убывать. Клычков выдвинут кандидатом от КПРФ, так же как и его предшественник Потомский, но какие конкуренты будут ему противостоять?

Активную позицию в противостоянии с Потомским продемонстрировал депутат облсовета Виталий Рыбаков, которого многие прочат в альтернативные Клычкову кандидаты. ЛДПР и «Справедливая Россия» пока не заявили своих кандидатур, но это вовсе не означает, что ходов с их стороны не последует. За десятилетия заброшенности в Орловской области накоплена тяжелая инерция деградации, и переломить такое сползание хозяйства и инфраструктуры непросто, как показывает опыт предыдущих попыток. Кто окажется достаточно смелым, инициативным и трудолюбивым, да еще и сможет убедить в этом избирателя?

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