Мурманск, 4 мая, 2018, 05:04 — ИА Регнум. В сторону Арктики направляется конструкторская мысль робототехников из различных направлений и ведомств, в их их числе Росатом (создает цифровую модель безэкипажных транспортных судов для работы в арктических широтах), «Вертолеты России» (планируют вскоре начать летные испытания беспилотного вертолета с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики), «Адмиралтейские верфи» (начинают строить самодвижущуюся платформу «Северный полюс»), КБ «Рубин» (разработало проекты по подводному и подледному освоению недр Арктики с помощью роботов). В чем причины такого рода активности, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Pacom.mil В Арктике

С учетом суровости арктических условий машины более приспособлены для функционирования без участия человека. В данном случае не требуется создания систем жизнеобеспечения, что позволяет сберечь средства, не говоря уж о том, что механизмы способны работать при более неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, арктические просторы при малочисленности населения в прибрежных районах и относительно небольшой загруженности Севморпути делают более безопасным прохождение роботизированных судов при возникновении нештатных ситуаций (а 60−80% инцидентов с плавучими средствами происходят по вине экипажа).

В целом же как для Севморпути, так и для геологоразведки на арктическом шельфе появление роботов — суть рост эффективности, безопасности, снижение (в перспективе) затрат на основную деятельность. Важно, что используемые в этих механизмах российские технологии и комплектующие делают их независимыми от санкций.

Какие еще преимущества и задачи связаны с внедрением процессов автоматизации и роботизации в процессе освоения Арктики, читайте в статье: Роботы захватят Арктику?

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