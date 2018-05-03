Москва, 3 мая, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Сбербанк России снизил ставки по потребительским кредитам в диапазоне от 1 до 8 процентных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Теперь стоимость кредита зависит от его суммы, — говорится в сообщении. — Диапазон снижения в зависимости от суммы кредита составил 1 — 8 п.п.»

Так, максимально — на 8 п. п. — снижена ставка для кредитов на сумму от 1 млн рублей (до 11,9% годовых). Для кредитов на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей ставка снижена на 1 — 4 п.п. (до 11,9−15,9%).

В пресс-релизе кредитной организации отмечается, что ставки на суммы 30−300 тыс. рублей останутся неизменными и составят 12,9−19,9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Сбербанк и «Яндекс» заключили соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета» стоимостью около 60 млрд рублей.

В совместном заявлении сторон отмечалось, что компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

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