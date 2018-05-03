Москва, 3 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В соответствии с проведенным опросом 83% жителей России в целом считают себя счастливыми, об этом говорят представленные 3 мая данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

damesophie Клевер. Счастье

«Уровень счастья россиян в последний год — на максимальных отметках за всю историю измерений. По данным последнего опроса, 83% наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми», — говорится в результатах исследования.

Самый высокий уровень счастья традиционно зафиксирован среди 18−24-летних — 87%. Оптимистично свое состояние оценивают люди с высоким достатком (96%). Среди пожилых людей — от 60 лет и старше — счастливыми себя назвали 79%, а малообеспеченных — только 58%.

Главным критерием счастья жители России считают семью (30%), еще 13% ощущают себя счастливыми благодаря детям. 16% видят счастье в хорошем самочувствии — своем и своих близких. Оптимизм 14% граждан связан с хорошей работой, а недовольство жизнью проявляют 7%.

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Недовольство, отмечают в социологи, в основном связано с материальными проблемами.

Добавим, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13−14 марта 2018 года. В нем приняли участие 2000 жителей жители России в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,2%.