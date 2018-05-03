Хабаровск, 3 мая, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Идея губернатора Колымы Владимира Печёного об объединении Магаданской области и Чукотки всколыхнула утихшие было разговоры об укрупнении и других субъектов Дальнего Востока. Благо или вред несут жителям подобные перемены — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Между тем Колыма и Чукотка — не единственные регионы, которые давно предлагается объединить. Например, давно уже в умах государевых мужей и дам витает идея объединения на базе Хабаровского края Амурской области и ЕАО. В 2016 году эту идею вновь озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Однако предложение вызвало столь бурные споры, что до настоящего времени никто его реализовывать не собрался.

В частности, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, комментируя возможное объединение, напомнил о «подводных камнях», которые неизбежно станут преградой для развития объединенного региона:

«Территории у нас очень большие. Нужно, чтобы все было обозримым и управляемым. Управляемость — это самое главное. У нас ведь даже проехать не везде можно, 60% Хабаровского края без дорог. В принципе, объединение — это всегда хорошо тем, что позволяет сократить какие-то расходы. Но дальневосточные территории надо отдельно рассматривать. Один только Хабаровский край вмещает в себя три Англии», — прокомментировал в 2016 году глава Хабаровского края.

В Амурской области парламентарии тут же вспомнили, что регион уже входил в состав Хабаровского края. И кроме сельского хозяйства ничем не занимался. Был всего один завод, который занимался ремонтом оборудования для золотодобычи. И только после обретения статуса самостоятельного субъекта РФ в Амурской области появились какие-то предприятия кроме сельскохозяйственных. В Амурской области выразили уверенность, что объединение не оставит региону шансов на развитие.

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Не столь категорично восприняли идею объединения в ЕАО. Хотя и там её назвали «палкой о двух концах». В частности, депутаты Заксобрания автономии признали, что, с одной стороны, это может стать благом, поскольку более развитый индустриальный Хабаровский край может «подтянуть» бедную ЕАО, а с другой — окончательно превратить ЕАО в нищее захолустье.

Еврейская автономия — один из беднейших регионов России. Хуже дела обстоят только в Тыве. Четверть населения области живет за чертой бедности, а некоторое время назад чиновники правительства ЕАО пожаловались в СМИ на то, что в здании правительства третий месяц нет воды.

До 1993 года ЕАО входила в состав Хабаровского края. В 1993-м, на волне всеобщей тяги к независимости, обрела статус самостоятельного субъекта. Ситуация получилась как минимум смешной: ЕАО сохранила в своём названии термин «автономная». Между тем «автономия» — это часть чего-то. В СССР статус «край» субъект чаще всего получал в том случае, если в его состав входила какая-то автономия.

После обретения ЕАО самостоятельности ситуация в области стремительно становилась всё более комичной. Или трагичной — как посмотреть. В период с 1994 по 1998 из ЕАО в Израиль переехало 59,6% еврейского населения. В 1996—1998 годах ЕАО заняла первое место среди субъектов России по количеству мигрантов в Израиль. Сейчас в Израиле, который по площади меньше ЕАО, проживает более 15 тыс. репатриантов из Еврейской автономии.

Сегодня ЕАО лишь формально является национальным субъектом, а по сути представляет собой полиэтнический регион России.

Эксперты не раз говорили о возможном упразднении ЕАО как национального субъекта, поскольку евреев там осталось не более 1%.

Но и в ЕАО в 2016 году возникли сомнения в целесообразности объединения. Многие парламентарии полагали, что если федеральное финансирование будет приходить в Хабаровск, то автономия будет финансироваться по остаточному принципу, и это еще более ухудшит и без того катастрофическую ситуацию.

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«В объединении регионов нет ничего страшного лишь в том случае, если в этом есть доказанная экономическая целесообразность. Например, объединить Хабаровский край и ЕАО — давно пора. Многие жители автономии ездят даже на работу в Хабаровск. Мы сейчас расплачиваемся за необдуманные поступки политиков в 90-е годы прошлого века, когда самостоятельные субъекты просто «строгали» как попало. Единственным аргументом тогда были амбиции отдельных политиков. Что касается Амурской области, то это вполне самостоятельный субъект, не вижу смысла его с кем-то объединять. Согласен с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом по поводу расстояний и управляемости. Огромные пространства Дальнего Востока — это и благо наше, и беда наша. Блага в том, что эти пространства дают несметные богатства. А беда именно в сложности управления. Дороги, которых нет, да и вообще — расстояния. По Дальнему Востоку нужно решать подобные вопросы очень осторожно. Особенно сейчас, когда ситуация и без того очень тяжелая. Главное, чтобы от подобных действий не пострадали люди, положение которых довольно сложное», — считает политолог, профессор кафедры философии и политологии Дальневосточного института управления РАНХиГС Валерий Чудесов.

Многие эксперты и политики, как региональные, так и федеральные, всё же видят больше пользы в объединении. Называют, например, экономию на заработной плате губернаторов и их аппаратов, правительств субъектов. Другие полагают, что затевать подобные преобразования можно исключительно ради каких-то глобальных экономических проектов, а не «просто так».

В 2015 году глава ЕАО Александр Левинталь, в частности, также высказался по поводу объединения с Хабаровским краем: он был против объединения.

«Никто из руководства страны передо мной такой задачи не ставил. А все разговоры об объединении связаны с субъективным мнением отдельных людей», — заявил Александр Левинталь.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области заявил о целесообразности объединения Колымы с Чукоткой. Резоны у главы Колымы вполне обоснованные: населения на Чукотке, по данным на 1 января 2016 года, осталось всего 50 тыс. 150 человек. Такая численность уж точно не может проживать в отдельно взятом субъекте — затраты несопоставимы с расходами, да и попросту нелогичны. К тому же ранее Чукотка входила в состав Магаданской области. Сегодня федеральные структуры, такие как таможня, Росреестр, военкомат и другие, объединены и находятся именно в Магадане. К тому же оба субъекта уже объединены развитием Арктики.