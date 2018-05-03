Москва, 3 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Аналитики назвали ТОП-10 автомобилей, пользующихся наибольшей популярностью у компаний, занятых в сфере каршеринга и такси, результаты исследования были опубликованы 2 мая на сайте агентства «Автостат».

Petar Milošević Такси

Эксперты сообщают, что всего в 2017 году такими компаниями было приобретено 29 тыс. легковых автомобилей.

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На первом месте среди брендов расположилась компания Volkswagen, на её долю приходится 18,3% от всех продаж.

На втором месте оказался чешский автопроизводитель Skoda, который является частью немецкого концерна, на этом рынке компании принадлежит доля 17,9%.

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Третью строчку заняла марка Hyundai с показателем 15,2%. В ТОП-5 попали Kia (13,3%) и Renault (9,5%). В ТОП-10 также вошли: Ford (7%), Nissan (4,6%), Toyota (1,7%), Mercedes-Benz (1,6%) и LADA (1,5%).

Напомним, ранее аналитики назвали самые популярные в России бренды, продающие на российском рынке кроссоверы и внедорожники. Место лидера заняла компания Hyundai с показателем 21 674 ед. На второй позиции расположился французский производитель Renault.