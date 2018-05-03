Грозный, 3 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Приговоры российским гражданам за участие в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые выносит суд Ирака, могут быть слишком суровыми и не соответствовать степени вины осужденных. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что с учетом большого вклада России в разгром терроризма на Ближнем Востоке, было бы логичным принять во внимание и мнение российской стороны при вынесении приговоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Не может не вызывать озабоченность, что вынесение исключительно суровых приговоров женщинам поставлено на поток. Их большими группами признают виновными в причастности к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомнив, что на днях получили пожизненные сроки лишения свободы 19 женщин, уроженок России, у которых имеются малолетние дети, глава Чечни отметил, что их вина, возможно, не столь велика, чтобы получить такое жесткое наказание.

«Мы не утверждаем, что женщины не виновны, но мы убеждены, что при такой судебной практике возможны ошибки, причём, очень большие. Женщины не имеют права на адвоката, не могут общаться с консульскими работниками», — считает Кадыров.

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По его мнению, «учитывая особый характер отношений между Россией и Ираком» и огромный вклад России в разгром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было бы «логично наладить тесное сотрудничество между соответствующими ведомствами двух стран, чтобы обеспечить вынесение заслуженного наказания виновным и предотвращения судебных ошибок в отношение невинных».

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Напомним, 17 апреля были осуждены в Ираке на пожизненное заключение две уроженки Дагестана Алиса И. и Эльвира М. Их обвинили в причастности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В конце апреля были приговорены к пожизненному заключению еще 19 российских женщин. По словам представителя российского консульства в Ираке Александра Истомина, приговоры всем российским гражданам обжалованы, их дела будут рассматриваться от трех до восьми месяцев, пишут «Кавказ.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

Комментируя ситуацию, чеченская правозащитница Хеда Саратова заявила, что она уверена, что осужденные женщины в боевых действиях не участвовали, они были женами боевиков, «сидели дома, рожали детей». Поэтому, они, по сути, такие же жертвы войны, как и жители Ирака и Сирии.

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