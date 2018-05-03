Москва, 3 мая, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС спасли из пожара в одном из жилых домов Москвы четыре человека, в том числе ребенка, сообщает 3 мая пресс-служба главного управления МЧС по столице.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По данным ведомства, сообщение о задымлении по адресу Фрунзенская набережная, дом 52 поступило в 09:05 мск.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению, в 09:49 мск возгорание на площади 10 квадратных метров было ликвидировано.

«Из квартир спасены четыре человека (один из них ребенок) с помощью самоспасателя «Феникс» по маршевой лестнице», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе 92 километра на внутренней стороне МКАД в Москве сгорели девять автомобилей.

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