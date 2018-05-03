Мегион, Югра, 3 мая, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Состояние девушки и инструктора, разбившихся из-за нераскрытого парашюта во время прыжков в районе Карасева озера города Мегион (ХМАО), остается без изменений, сообщил 3 мая источник в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Парашютист

«Состояние пострадавших не изменилось. О результатах расследования пока говорить рано», — цитирует РИА Новости собеседника.

Напомним, 29 апреля во время прыжка с парашютом серьезно пострадали 15-летняя девушка и её 61-летний инструктор. При выполнении прыжка у пары произошло нераскрытие основного парашюта, а запасной раскрылся не полностью.

В результате, как ранее сообщали в СКР, «в свободном падении оба упали с высоты 2000 метров на землю».

В отношении мегионского клуба «Икар», который организовал проведение прыжков, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ.

Как ранее сообщали представители клуба, инструктор является профессиональным спасателем и активным участником общественной организации «Мегионский Союз ветеранов Афганистана». Во время неудачного прыжка он перевернул девушку на себя, чем постарался старался спасти ее от гибели.