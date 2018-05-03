Ярославль, 3 мая, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Государственный долг Ярославской области в в марте 2018 года установил исторический максимум, составив 41,1 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте министерства финансов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Деньги

В течение марта долг снизился до февральских показателей и составил на 1 апреля 39,3 млрд. В течение 2017 года госдолг изменялся несущественно, он начал расти лишь в начале 2018-го. Скорее всего, это связано с отставанием доходов бюджета от расходов.

Так в 1 квартале 2018 года по данным сайта Ярославской областной думы доходы составили 12,7 млрд рублей. Это практически столько же, сколько и годом ранее. Однако в процентном отношении собираемость доходов стала хуже, чем в 2017-м, так как расходная часть бюджета увеличилась. Всего годовой бюджет региона на данный момент составляет 64,3 млрд (55,4 млрд в 2017 году).

В целом по объему госдолга Ярославская область в Центральном федеральном округе идет на 2 месте после Московской области (96,7 млрд). На третьем месте — Москва (34,3 млрд). В начале года по объему заимствований регион находился на 3 позиции в ЦФО, уступая помимо Московской еще и Белгородской области.