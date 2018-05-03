Москва, 3 мая, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Курдов в Сирии используют, а затем «сливают» те, кто разжигал их сепаратистские настроения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Panorama.

U.S. Army Флаги Курдистана и США

Отвечая на соответствующий вопрос, министр отметил, что Россия в ходе конфликта в Сирии никого не использовала и не использует в «узкокорыстных целях». При этом российские военные, как и курдские отряды народного ополчения, способствовали ликвидации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Спрашивать про использование и «слив» курдов следует не нас, а тех, кто разжигает сепаратистские настроения, притворно обещая свое покровительство», — заявил Лавров.

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Он также добавил, что спрашивать необходимо тех, кто препятствует восстановлению законного правительства Сирии «над обширными частями страны» и тех, кто поощрял курдов к объявлению в одностороннем порядке «федерации» и занимался формированием её силовых структур с функциями, входящими в компетенцию государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявлял, что власти США нацелены на обособление значительной части территории Сирии и создание там квазигосударства с опорой на курдов. Он также напомним, что американский спецназ и другие подразделения находятся на территории САР незаконно.

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