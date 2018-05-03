Чебоксары, 3 мая, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В рамках конкурсного производства в отношении коммерческого банка «Бизнес для бизнеса» (Ядрин) с должников банка в суды подано 74 иска на общую сумму 798,78 млн рублей. Об этом говорится в информации, опубликованной государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Отмечается, что с 19 мая 2016 года по 21 ноября 2017 года конкурсным управляющим осуществлены расчёты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр в размере 21,58% суммы установленных требований. По состоянию на 1 апреля 2018 года, на выплаты указанным кредиторам направлены денежные средства в размере 81 190 тыс. рублей.

20 февраля 2018 года были проведены повторные электронные торги (недвижимое имущество банка, транспортные средства, основные средства, ценные бумаги) в форме открытого аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи из-за отсутствия заявок. Также проводятся торги посредством публичного предложения.

«В период с 11 апреля по 20 июня 2018 года проводятся торги основными средствами банка посредством публичного предложения, по итогам прошедших периодов заключен договор купли-продажи имущества на сумму 68 тыс. рублей. На отчетную дату в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2018 года, в рамках работы по взысканию ссудной задолженности с должников банка в суды подано 74 исковых заявления на общую сумму 798 780 тыс. рублей, удовлетворено в полном объеме или частично 59 исковых заявлений на общую сумму 583 389 тыс. рублей, по четырём исковым заявлениям на общую сумму 15 436 тыс. рублей банку отказано. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении», — говорится, в частности, в документе.

Также отмечается, что на основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 91 исполнительное производство на общую сумму 927 053 тыс. рублей, из которых три (на общую сумму 262 тыс. рублей) прекращено и 36 (на общую сумму 85 182 тыс. рублей) окончены, в том числе 23 (на общую сумму 83 051 тыс. рублей) завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

Кроме того, продолжается работа по оспариванию сделок банка, имеющих признаки недействительности. По состоянию на отчетную дату, в суды подано 23 заявления неимущественного характера, из которых удовлетворено в полном объеме или частично 13 заявлений, отказано в удовлетворении или прекращено производство по двум заявлениям. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено три исполнительных производства на общую сумму 1 415 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензия у коммерческого банка «Бизнес для Бизнеса» (г.Ядрин) была отозвана в августе 2015 года. Тогда уточнялось, что это решение принято в связи с тем, что «БДБ» размещал средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам. По величине активов банк занимал 630-е место в банковской системе РФ.

Решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года банк признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Определением суда от 30 октября 2017 года срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев.