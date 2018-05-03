Москва, 3 мая, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Обстановка в мире становится всё более напряжённой и причина тому — действия США и их союзников. В этом уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью итальянскому журналу «Панорама».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

"Очевидно, что ситуация в мире, к сожалению, становится все более напряженной и менее предсказуемой. Мы неоднократно отмечали, что такое положение дел — прежде всего, результат непрекращающихся односторонних действий США и подмятых ими под себя некоторых западных государств», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможность столкновении между Россией и какими-то странами Запада.

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Глава МИД РФ пояснил, что речь идёт о малой группе стран, «не представляющих значимой доли человечества, но пытающихся сохранить средневековое доминирование в мировых делах».

«Они нагнетают конфронтационность, создают атмосферу недоверия и стратегической неопределенности, замораживают каналы диалога. Создают ситуации, когда цена блефа или ошибки может стать глобальной», — добавил Сергей Лавров.

Россия, в свою очередь, по словам Лаврова, надеется на торжество здравого смысла «с той стороны».

«Но этот «здравый смысл» подразумевает способность лидеров коллективного Запада действовать ответственно и предсказуемо, неукоснительно соблюдать международное право, опираясь на Устав ООН. В этой способности мы в последнее время все больше вынуждены сомневаться», — заявил Лавров.

Добавим, что Россия не раз уличала США в нарушении международного права. Один из таких примеров — ракетный удар по территории Сирии, которые 14 апреля нанесли США, Великобритания и Франция. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «с дипломатической точки зрения, это удар, который был нанесён не только по географической точке на карте, это удар, который был нанесён международному праву и всей системе международных отношений».