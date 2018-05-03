Москва, 3 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В действиях стран Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО) в отношении Украины всё — антироссийское, в них нет ничего проукраинского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Panorama.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По его словам, внутриполитический кризис на Украине был инспирирован извне группой западных государств во главе с США, которые считают весь мир «сферой своего влияния» и делят «народы на свои и чужие».

Он напомнил, что Германия, Польша и Франция, засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, «мгновенно отказались от своих гарантий под этим документов, как только радикалы его растоптали».

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В свою очередь НАТО, призывавшее до госпереворота действующего на тот момент президента Украины Виктора Януковича не применять армию против протестующих, после переворота «резко изменило тон и стало призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении не согласных с ними регионов «пропорционально».

"В линии Запада в этом сюжете нет ничего проукраинского, всё — антироссийское», — заявил Лавров.

Министр отметил, что для США и ряда их сателлитов разговоры о создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были прикрытием для продолжения «архаичной практики захвата геополитического пространства».

В итоге, подчеркнул Лавров, это привело к коллапсу украинской государственности, «которая и так никогда не отличалась крепостью».

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