Москва, 3 мая, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Дружба России и США не стоит того, чтобы ради нее торговать своими национальными интересами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

"Мы хотели бы установления нормальных, предсказуемых, даже, если хотите, дружественных отношений с США. Но не ценой торговли принципами и национальными интересами России», — сказал министр.

Лавров уточнил, что в настоящее время взаимодействие Москвы и Вашингтона по важным вопросам глобальной повестки «пробуксовывает» из-за того, что в США многие «продолжают погружаться в самовоспроизводящуюся русофобию».

Такая «пробуксовка» негативно сказывается на обстановке в мире: уже накопилось много вопросов, которые нельзя решить без сотрудничества России и США. Глава МИД РФ также выразил надежду на то, что «здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти».

При этом министр подчеркнул, что судить о реальной заинтересованности партнеров в конструктивном взаимоуважительном сотрудничестве Россия будем «только по практическим шагам».

Ранее, в конце апреля помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с послом России в США Анатолием Антоновым высказался за «улучшение» отношений между Россией и США. Такое улучшение, сказал он, было бы в интересах обеих сторон.

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Далее он сказал о том, что необходимо сделать, чтобы такое «улучшение» состоялось: для этого Россия должна «устранить обеспокоенность США» по ряду пунктов.