Кемерово, 3 мая, 2018, 09:44 — ИА Регнум. К народному мемориалу вблизи трагически известного кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» жители города несут цветы и детские игрушки. Сегодня наступил сороковой день после пожара, унёсшего 60 человеческих жизней.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы и детские игрушки

К этому «стихийному» памятнику горожане несут фотографии погибших, иконы. Сюда же приезжал после пожара для почтения памяти погибших президент России Владимир Путин. Сюда же прибудет 3 мая Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит заупокойную молитву в Знаменском кафедральном соборе по всем жертвам трагедии.

Кроме того, сегодня ожидается прибытие к памятному месту представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Добавим, мемориал охраняется силами администрации города Кемерово, а также волонтёров и представителей Кемеровской епархии Русской православной церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошло 25 марта на 4-м этаже в районе детской игровой комнаты. Пожарные смогли справиться с огнём лишь к утру 26 марта.

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Жертвами трагедии стали 60 человек, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, обвинения предъявили восьми фигурантам, всех они находятся под стражей.

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