Пекин, 3 мая, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Для того, чтобы сделать скоростные поезда еще легче и быстрее, китайские ученые и инженеры разработали специальные компоненты из углеродного волокна и композитных материалов, позаимствовав идею из области ракетостроения, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

颐园新居 Китайский высокоскоростной поезд

Исследовательский институт ракетной техники Китайского объединения космических технологий (CALT) использовал свои материалы для производства фальшборта поездов. Они представляют из себя огромные детали, которые защищают внутреннее оборудование поездов.

Как утверждает представитель CALT Гу Чуньхуэй, фальшборты, произведённые из композитных материалов, сделают поезда легче и быстрее. Кроме того, эти материалы не токсичны и огнеупорны.

В настоящее время большинство фальшбортов производятся из металла. И, хотя они отвечают всем необходимым требованиям, они крайне тяжелые и неблагоприятно влияют на ускорение поезда.

Всего несколько стран в мире производят материалы, которые широко используются в китайских ракетах-носителях семейства «Чанчжэн», отметил Гу.

Как утверждают в CALT, фальшборты с применением углеродного волокна и композитных материалов начнут производится в малых объемах уже к концу 2018 года. Однако, в будущем, все большее количество компонентов поездов и во все больших объемах будут переходить на новые материалы.

Напомним, что максимальная установленная скорость передвижения скоростных поездов в Китае к настоящему времени выросла до 350 км/ч с приходом новейших скоростных поездов семейства «Фусин» (кит. «Обновление») на участке между Пекином и Шанхаем 21 сентября 2017 года. Китай продолжает разрабатывать новые модели поездов, которые будут способны без угрозы для стабильности и безопасности разгоняться до 400 км/ч.

На ближайшую декаду Китай также имеет грандиозные планы: увеличить скорость передвижения поездов до 600 км/ч, а также повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта. Для этого, в том числе, могут пригодиться космические технологии.

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