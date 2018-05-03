Киев, 3 мая, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Орденом древнерусского князя Ярослава Мудрого был награжден секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины АлександрТурчинов, сообщает 3 мая ТСН.

President.gov.ua Порошенко

Согласно сообщению, Турчинова наградил лично президент Украины ПетрПорошенко. Также орденом Ярослава Мудрого V ступени был награжден генеральный директор Киевского конструкторского бюро «Луч» ОлегКоростелов.

Награды были вручены за «выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины» и за «создание современных образцов ракетного вооружения».

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Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден в 1995 году. Имеет пять ступеней. Выдается за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в различных сферах.

Напомним, секретарь СНБО известен своей «выдающейся» русофобией. Турчинов заявлял, что Украина могла бы объявить войну России, однако для этого Киеву необходимо ядерное оружие. В связи с этим глава СНБО называл ядерное разоружение Украины «исторической ошибкой».

President.gov.ua Турчинов

Также политик бравировал тем, что в 2014 году Украина могла «разбить армию Путина», если бы не отсутствие у Киева боеспособной армии.