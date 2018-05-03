Пхеньян, 3 мая, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном приеме оттолкнул фотографа, который преградил путь его жене Ли Соль Чу, чтобы ее сфотографировать. Ролик опубликован на портале Youtube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Инцидент произошел 27 апреля 2018 года на приеме в «Доме мира» в южной части демилитаризованной зоны. На видео видно, как фоторепортер преграждает путь женщинам, чтобы сделать снимок.

В этот момент Ким Чен Ын оттолкнул журналиста в сторону.

В ходе приема Ким Чен Ын представил свою супругу южнокорейскому лидеру Мун Чжэ Ину. Впервые за все время переговоров глава Северной Кореи прибыл на мероприятие с женой.

По итогам встречи в «Доме мира» стороны приняли совместную декларацию о путях сохранения мира, полной денуклеаризации полуострова и развитии сотрудничества.