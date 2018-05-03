Вашингтон, 3 мая, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Руководство сервиса по обмену сообщениями Telegram приняло решение отказаться от проведения процедуры первичного публичного размещения токенов (ICO). Об этом пишет 2 мая газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

По сведениям издания, компания привлекла достаточно средств в ходе двух закрытых раундов предпродаж токенов. Как сообщалось ранее, руководство мессенджера за два закрытых раунда в феврале и марте привлекло $1,7 млрд от менее чем 200 инвесторов — по $850 млн в рамках каждого раунда.

Также отмечается, что причиной отказа компании от проведения публичного ICO могли стать изменения в законодательной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала отчётность, согласно которой объем привлеченных средств на развитие мессенджера Telegram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) во втором раунде ICO составил $850 млн. Размещение началось 14 марта, в результате в новую блокчейн-платформу инвестировали средства 94 компании.

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Следует отметить, что на первом раунде в проект также были привлечены $850 млн. Тогда сообщалось, что средства в новую блокчейн-платформу вложил 81 инвестор, в том числе из России.

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