Хух-Хото, Китай, 3 мая, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Нелегальные копатели, задержанные в Поднебесной, проделали десятки отверстий под участком Великой китайской стены периода династии Цинь, построенном более 2 тыс. лет назад на территории Внутренней Монголии на севере страны, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

perfectfitsolutions Великая китайская стена

Полиция уезда Гуян города Баотоу утверждает, что 2 мая были задержаны двое воров, которые производили нелегальные раскопки древних реликвий, извлекая монеты и наконечники стрел вдоль Стены. Их действия привели к повреждению исторической достопримечательности.

Во Внутренней Монголии проходит 7570 км Великой китайской стены, или 35% ее общей длины. Полицейское расследование выявило, что подозреваемые приобрели металлоискатели для проведения раскопок под стеной.

Сама стена построена на горных хребтах и имеет по одной сигнальной башне через каждую тысячу метров в данном районе. Подозреваемые были схвачены полицией во время раскопок под одной из башен. Полиция изъяла все выкопанные злоумышленниками реликвии.

Отметим, что в Китае ведется борьба с нелегальными раскопками. Для предотвращения подобных незаконных действий созданы специальные добровольческие бригады, коих действует в стране около сорока пяти.

Так, в конце марта 2018 года в Китае были пойманы «расхитители гробниц», которые позарились на реликвии времен династии Тан. Они вели раскопки в провинции Цинхай на северо-западе Поднебесной.

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