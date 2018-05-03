Омск, 3 мая, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Жители Омской области бьют тревогу: на местных водоёмах замечено большое количество всплывшей мёртвой рыбы.

Скриншот со страницы группы «Рыбалка в Омске». Vk.com Массовая гибель рыбы в Омской области

По сообщениям омских пабликов в соцсетях, ужасающую картину можно было наблюдать в селе Сажино Тюкалинского района. Местные СМИ 3 мая также сообщили об аналогичном случае недалеко от деревни Колосовка. Одна из версий случившегося — нехватка кислорода.

Первыми тревогу забили рыбаки. Именно они стали выкладывать устрашающие снимки в соцсети.

В минприроды Омской области ИА REGNUM не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию, сообщив лишь, что по данному факту ведётся проверка, результаты которой будут обнародованы позже.

Между тем свои версии выдвигают омичи.

«Для большинства водоёмов региона характерны такие зимние заморы. Как правило, такое происходит в неглубоких озёрах или заводях рек с большим слоем иловых отложений и сильной зарастаемостью. Чем суровее зима и толще слой льда, тем меньше шансов у рыб выжить к весне», — приводит одну из версий ГТРК «Омск».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мор рыбы был зафиксирован в Черном море, в районе поселка Кача. По словам очевидцев, побережье было буквально усыпано мёртвой рыбой.

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