Москва, 3 мая, 2018, 09:13 — ИА Регнум. В России растёт спрос на квартиры. Это происходит на фоне стабильных цен и снижения ставок по ипотеке, сообщается на сайте ДОМ. РФ (ранее АИЖК).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Так, согласно опросу, 24% семей в России, которые хотят улучшить свои жилищные условия, считают, что сейчас самый удачный момент для приобретения жилья.

Ожидают и надеются на дальнейшее снижение ставок по ипотеке или снижение цен на жилье ещё 36% российских семей.

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Почти половина семей хотела бы жить в домах не выше девяти этажей. Высотные дома предпочитают 10% опрошенных граждан, желающих купить квартиру по ипотеке.

Для 30% российских семей этажность жилого жома не имеет значения.

Двухкомнатную квартиру площадью 40−59 кв. метров хотели бы купить около 40% граждан РФ, трехкомнатную квартиру в 60−80 кв. метров — около 35%.

Социологический опрос проведен ВЦИОМ и ДОМ. РФ в марте — апреле 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, ставка по ИЖК, предоставленным в марте, составила 9,64%. Ставка снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда был достигнут очередной минимум (9,75% — в феврале 2018 г.). В марте 2017 года она составляла 11,68%.

Напомним, 12 апреля в СМИ появилась информация, что за март в России рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 120 тыс. кредитов на сумму 240−250 млрд рублей.

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