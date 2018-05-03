Таганрог, Ростовская область, 3 мая, 2018, 08:56 — ИА Регнум. В Ростовской области на пожаре погибли люди. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного за полчаса до полуночи 2 мая.

Пламя

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Уточнятся, что горел дом на улице Чехова в Таганроге. Уже 25 минут спустя огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 25 кв. м, а в 23:56 была объявлена ликвидация.

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В тушении пожара были задействованы 24 человека и семь единиц спецтехники.

«Есть погибшие», — добавили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации. Жертвами пожара стали два человека. Их личности устанавливаются.

Также экспертам предстоит установить и причину. Которая привела к возгоранию.

Как сообщало ИА REGNUM, только за неполных три первых месяца 2018 года в Ростовской области было потушено почти 500 возгораний. В результате пожаров погибли 60 человек, столько же пострадали.