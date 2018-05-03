Ижевск, 3 мая, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Мэр Ижевска Юрий Тюрин покинул пост главы города по собственному желанию. Об этом сообщил на своей странице в одной из соцсетей глава Удмуртии Александр Бречалов.

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«Сегодня глава города Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я искренне благодарен ему за этот опыт», — написал Бречалов.

Также глава республики пожелал бывшему мэру «реализовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии». В свою очередь Тюрин подтвердил свой уход с поста главы города.

«Сегодня принял для себя непростое решение и подал в отставку. Почти сорок лет жизни я отдал Удмуртии, начиная с 1979 года, с работы на заводе Ижсталь», — написал уже бывший глава Ижевска.

«Искренне желаю благополучия и процветания Удмуртской Республике и ее прекрасной столице. С тем темпом положительных изменений, который уверенно держит новая #КомандаУдмуртии, уверен, развитие и региона, и города не заставят себя ждать, они уже идут, эти процессы. Еще раз благодарю всех вас за поддержку», — попрощался Тюрин.

Исполняющим обязанности градоначальника назначен первый заместитель мэра Сергей Задорожный.

Отставку главы города должны утвердить депутаты городской думы в ходе ближайшего заседания.

Отметим, в последний месяц работа Тюрина неоднократно подвергалась критике со стороны главы республики. В частности, глава Удмуртии выражал недовольство ремонтом дорог и решением ситуации с обманутыми дольщиками. При этом Бречалов говорил, что отношения с мэром поделились «до марта 2018 года и после».

«Договорились с главами муниципальных районов, городских округов, что у нас будет некий период, чтобы встроиться в новую систему, к новым требованиям. Я не могу сказать, что у нас это получалось с Юрием Александровичем (Тюриным — прим. ИА REGNUM)», — говорил Бречалов.

Отметим также, что на выборах президента России в 2018 году явка в Удмуртии составила 63,26%, в 2012 году в выборах приняли участие 64,4% жителей республики. Только в Ижевске снижение явки наблюдается по данным трех территориальных избирательных комиссий из пяти. Так, в 2012 году, по данным Ленинской ТИК, участие в голосовании приняли 97,47 тыс. граждан, в 2018-м — 95,47 тыс. По информации Октябрьской ТИК, в 2012-м пришли на участки 110 тыс. человек, в 2018-м — 104,1 тыс. Первомайская ТИК отчиталась о явке 101 тыс. избирателей в 2012 году, а в 2018-м — 98,3 тыс. В Удмуртии на выборах президента РФ в 2018 году свои голоса за Владимира Путина отдали 76,23% избирателей.

Юрий Тюрин родился 5 апреля 1957 года в поселке Ишеевка Ульяновского района Ульяновской области. В 1979 году окончил Ульяновский политехнический институт по специальности «энергоснабжение промышленных предприятий». Начал трудовую деятельность в должности электромонтера электроремонтного цеха ПО «Ижсталь».С 1998 года занимал в ОАО «Ижсталь» посты главного энергетика, директора по общим вопросам, технического директора и вновь главного энергетика.

Главой Ижевска стал в 2015 году в процессе избрания из числа депутатов гордумы столицы Удмуртии.